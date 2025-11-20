Yurt Dışı ÜFE ekimde yıllık yüzde 28,75 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,75 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,13 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,78, imalatta yüzde 28,68 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 25,85, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 35,8, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,17, enerjide yüzde 14,35, sermaye mallarında yüzde 27,64 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,74, imalatta yüzde 0,83 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 1,12, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,82, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,95 ve sermaye mallarında yüzde 0,07 artış olurken, enerji yüzde 3,5 azaldı.