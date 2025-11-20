  1. Ekonomim
  2. Ekonomik Veriler
  3. Yurt Dışı ÜFE ekimde yıllık yüzde 28,75 arttı
Takip Et

Yurt Dışı ÜFE ekimde yıllık yüzde 28,75 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 28,75 artış gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yurt Dışı ÜFE ekimde yıllık yüzde 28,75 arttı
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,75 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,13 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,78, imalatta yüzde 28,68 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 25,85, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 35,8, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,17, enerjide yüzde 14,35, sermaye mallarında yüzde 27,64 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,74, imalatta yüzde 0,83 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 1,12, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,82, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,95 ve sermaye mallarında yüzde 0,07 artış olurken, enerji yüzde 3,5 azaldı.

Tarımsal girdi fiyatı yüzde 34,60 arttıTarımsal girdi fiyatı yüzde 34,60 arttıEkonomi
Tüketici güveni 5 ayın zirvesindeTüketici güveni 5 ayın zirvesindeEkonomi

 

Ekonomik Veriler
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 14,8 azaldı
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 14,8 azaldı
Tarımda üretici fiyatlarında aylık artış ekimde yüzde 4 oldu
Tarımda üretici fiyatlarında aylık artış ekimde yüzde 4 oldu
Ücretli çalışan sayısı toplamda arttı, sanayide geriledi
Ücretli çalışan sayısı toplamda arttı, sanayide geriledi
Hizmet üretiminde artış ulaştırma ile hız kaybetti
Hizmet üretiminde artış ulaştırma ile hız kaybetti
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
Varlık ülkesinde darlık çekmek
ŞEREF OĞUZ YAZDI