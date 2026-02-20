Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi 19 ayın zirvesine çıktı

  1. Ekonomim
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocak ayında yüzde 4,06 artarak, yükselişini dördüncü aya da taşıyarak 2026 Haziran sonrası en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Ocak 2026 verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, YD-ÜFE 2026 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,06 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,12 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,63 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 34,76 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57,00 artış, imalatta yüzde 34,76 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 32,71 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 46,09 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 42,14 artış, enerjide yüzde 11,00 artış, sermaye mallarında yüzde 35,06 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 3,94 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,32 artış, imalatta yüzde 3,94 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,71 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,87 artış, enerjide yüzde 4,75 artış, sermaye mallarında yüzde 4,20 artış olarak gerçekleşti.

