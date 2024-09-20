Yurt dışı üretici fiyatları yeniden yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, YD-ÜFE 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,95 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,67 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 52,55 artış gösterdi.

Mayıs ayında yüzde 65,48 olan YD-ÜFE, haziranda yüzde 44,51 ve temmuzda da yüzde 27,41'e gerileyerek sert düşmüştü. Ağustosta yeniden yüzde 28,67'ye çıkarak sınırlı da olsa yükseliş gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 28,60 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,84 artış, imalatta yüzde 28,60 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 26,67 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,94 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,09 artış, enerjide yüzde 0,70 artış, sermaye mallarında yüzde 34,03 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,98 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,42 artış, imalatta yüzde 2,98 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,66 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,25 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,03 artış, enerjide yüzde 4,09 azalış, sermaye mallarında yüzde 4,37 artış olarak gerçekleşti.