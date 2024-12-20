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Yurt dışı üretici fiyatlarında 14 ay sonra ilk düşüş

Yurt dışı üretici fiyatları kasımda aylık bazda 14 ay sonra ilk kez düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Yurt dışı üretici fiyatlarında 14 ay sonra ilk düşüş
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 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,86 azalırken yıllık bazda yüzde 25,19 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,86 azaldı, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,39, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,56 yükseldi.

Sanayinin 2 sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 24,18, imalatta yüzde 25,21 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 22,99, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,39, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,44, enerjide yüzde 4,19 ve sermaye mallarında yüzde 31,18 artış gerçekleşti.

Sanayinin 2 sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,01, imalatta yüzde 0,82 azalış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise ara mallarında yüzde 0,85, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,29, enerjide yüzde 1,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,15 ve sermaye mallarında yüzde 1,49 azalış olarak kayıtlara geçti.

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