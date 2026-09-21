Yurt dışı üretici fiyatlarında artış hızlandı

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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Ağustos 2026’da aylık bazda yüzde 3,61, yıllık bazda ise yüzde 32,60 arttı. Endekste yılbaşından bu yana yaşanan yükseliş yüzde 25,16 olurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 32,35 olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE ağustosta aylık yüzde 3,61 arttı

YD-ÜFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,61 yükseldi. Endekste Aralık 2025’e kıyasla yüzde 25,16’lık artış kaydedildi. Ağustos 2025’te aylık artış yüzde 1,32, yılbaşından bu yana artış ise yüzde 25,03 olmuştu. Ağustos 2024’te ise aylık değişim yüzde 2,95 olarak gerçekleşmişti.

Yıllık artış yüzde 32,60'a ulaştı

Yurt dışına ihraç edilen ürünlerin üretici fiyatlarındaki yıllık artış ağustosta yüzde 32,60 oldu. Yıllık artış Ağustos 2025’te yüzde 28,01, Ağustos 2024’te ise yüzde 28,67 seviyesindeydi. 12 aylık ortalamalara göre YD-ÜFE yüzde 32,35 arttı. Söz konusu oran Ağustos 2025’te yüzde 25,47, Ağustos 2024’te ise yüzde 52,55 olarak kaydedilmişti.

Madencilikte yıllık artış yüzde 43,41

Sanayinin iki sektörüne bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yıllık fiyat artışı yüzde 43,41 oldu. İmalat sektöründe ise yıllık artış yüzde 32,41 olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında yıllık artış oranları şöyle oldu:

Ara malları: yüzde 32,39

Dayanıklı tüketim malları: yüzde 31,62

Dayanıksız tüketim malları: yüzde 31,35

Sermaye malları: yüzde 20,59

Enerji fiyatlarında yıllık artış yüzde 106,24

Ana sanayi grupları arasında en yüksek yıllık artış enerjide görüldü. Enerji fiyatları Ağustos 2026’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,24 arttı.

Enerjiyi yüzde 32,39 ile ara malları, yüzde 31,62 ile dayanıklı tüketim malları izledi. Sermaye mallarında ise yıllık artış yüzde 20,59 olarak gerçekleşti.

Aylık artışta da enerji ilk sırada

Ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı fiyatları aylık yüzde 3,77, imalat fiyatları ise yüzde 3,61 arttı.

Ana sanayi gruplarındaki aylık değişimler ise şöyle:

Dayanıklı tüketim malları: yüzde 4,38

Ara malları: yüzde 2,82

Sermaye malları: yüzde 2,59

Dayanıksız tüketim malları: yüzde 2,22

Enerji grubunda ise aylık fiyat artışı yüzde 14,68 ile diğer grupların belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti. Böylece ağustos ayında YD-ÜFE kapsamındaki tüm ana sanayi gruplarında fiyat artışı kaydedildi.