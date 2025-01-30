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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,51 milyar dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 511,90 milyon dolar artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,51 milyar dolar arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 163 milyar 315,4 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 24 Ocak ile sona eren haftada 165 milyar 827,30 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 269,90 milyon dolar artarak 103 milyar 985,90 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 241,80 milyon dolar yükselerek 61 milyar 841,30 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 587 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 108 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 695 milyon dolar artış gösterdi.

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