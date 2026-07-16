Avrupa pazarında elektrikli araçların payı artıyor

Yılın nisan ve haziran ayları arasındaki dönemde, otomotiv pazarındaki toplam araç tescilleri içerisinde elektrikli modellerin payı %14,2 seviyesine yükseldi. Sektördeki genel daralma eğilimine meydan okuyan bu segment, özellikle kurumsal filoların yenilenme bütçelerini tamamen bu alana kaydırmasıyla büyümesini sürdürdü. Markaların batarya üretim kapasitelerini artırarak parça tedarik giderlerini düşürmesi, perakende araç fiyatlarında %8,5 civarında bir indirim yapılabilmesine imkan tanıdı. Bu sayede, Euro bazlı harcamalarında tasarrufa gitmek isteyen bireysel tüketiciler için de yeni modellere erişim kolaylaştı. Teslimat sürelerinin kısalması ve lojistik hatların düzene girmesiyle birlikte, bayilerdeki stok devir hızları son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Altyapı yatırımlarının artması menzil kaygısını azaltıyor

Şehirler arası otoyollarda kurulumu tamamlanan yüksek hızlı şarj ünitelerinin sayısı, bir önceki döneme kıyasla %32 oranında artış gösterdi. Şebeke altyapısına ayrılan fonların büyümesi, ikinci el piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını dindirerek araç değerlerinin korunmasını sağlıyor. Satış adetlerindeki bu kararlı seyir, vergi muafiyetlerinin sınırlandırıldığı yeni piyasa koşullarında bile kullanıcı alışkanlıklarının kalıcı olarak yön değiştirdiğini doğruluyor.