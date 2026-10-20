Filipinler’den elektrikli araç üretimine 1 milyar dolarlık teşvik paketi

Güneydoğu Asya’da otomotiv yatırımlarından aldığı payı artırmak isteyen Filipinler, yerli üretimi canlandırmak ve uluslararası sermayeyi ülkeye çekmek amacıyla 1 milyar dolar büyüklüğünde yeni bir teşvik programı başlattı. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. tarafından imzalanan kararname ile ülkenin bölgesel bir otomotiv imalat merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Ar-Ge ve sermaye yatırımlarına doğrudan finansman

Elektrikli Araç Teşvik Stratejisi (EVIS) adı verilen mekanizma kapsamında; araştırma-geliştirme faaliyetleri, sermaye harcamaları ve nitelikli iş gücü eğitimi için doğrudan ortak finansman desteği sunulacak. Belirlenen oranlar çerçevesinde, tamamen bataryalı elektrikli araçlar ve bileşenleri için kamu katkısı %40’a kadar uygulanırken; hibrit, şarj edilebilir hibrit ve yakıt hücreli modellerde bu oran %30 seviyesinde tutulacak.

Başvuru koşulları ve vergi muafiyetleri

Söz konusu destek mekanizmasından yararlanmak isteyen üreticilerin en az 5 milyar Filipin pesosu (yaklaşık 81 milyon dolar) tutarında sermaye yatırımı yapması veya en az 10 bin adet elektrikli araç imalatı gerçekleştirmesi gerekiyor. Model başına destek tavanı 15 milyar Filipin pesosu (yaklaşık 243 milyon dolar) ile sınırlandırılırken, her üretici sisteme en fazla iki model kaydettirebilecek. Sağlanacak kamu katkıları; gelir, özel tüketim, katma değer ve ithalat vergisi yükümlülüklerinden mahsup edilebilen vergi kredileri biçiminde kullandırılacak.

İthalat muafiyetinden yerli üretim hamlesine

Filipinler yönetimi, 2022 yılında tamamlanmış elektrikli araçlar ile kritik aksamlar üzerindeki gümrük vergilerini sıfırlayarak pazarı dış alıma açmıştı. Yeni başlatılan hamleyle ise odağın doğrudan yerli imalatın ve yerel tedarik zincirlerinin geliştirilmesine kaydırılması amaçlanıyor. Ülkedeki elektrikli araç pazarı Tayland, Endonezya ve Vietnam gibi bölge ülkelerine kıyasla henüz gelişme aşamasında bulunsa da yabancı markaların pazara girişiyle satış hacmi hızla genişliyor. Nitekim Vietnamlı otomotiv üreticisi VinFast, 2026 yılının ilk yarısında Filipinler pazarında Tesla’yı geride bırakarak daha yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Üreticilerden programa olumlu tepki

Açıklanan paket küresel otomotiv üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Mitsubishi Motors Philippines, düzenlemeyi araç parkının elektriklenmesini hızlandıracak ve yerel üretimi tahkim edecek stratejik bir adım olarak değerlendirdi. Japon üretici, geçtiğimiz nisan ayında yaptığı açıklamada, Laguna’da bulunan imalat tesisinde 2028 ortasına kadar yeni bir hibrit model üreteceğini ve bu proje için 7 milyar Filipin pesosu tutarında yatırım yapacağını duyurmuştu.