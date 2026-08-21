Oto devinin yeni modeli Grizzly, Bursa yollarında test ediliyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Türkiye otomotiv pazarında uzun yıllardır yüksek satış performansıyla öne çıkan Fiat Egea’nın geleceğine ilişkin yeni model iddiaları güçleniyor. Fiat’ın yeni nesil C-SUV modeli olarak geliştirdiği öne sürülen Grizzly, Bursa’da gerçekleştirilen test sürüşü sırasında görüntülendi. Yoğun kamuflajla test edilen araç, özellikle gövde yapısı, arka tasarım çizgileri ve SUV karakteriyle dikkat çekti. Bursa’da otomotiv sektörünün üretim ve Ar-Ge merkezlerinden biri olması, kentte görüntülenen test araçlarını sektör açısından daha önemli hale getiriyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kamuflajlı Grizzly’nin Bursa trafiğinde farklı yol koşullarında test edildiği görülürken, aracın üzerindeki 16 plakalı test araçlarına ilişkin detaylar da dikkat çekti.

“Egea’nın yerini SUV modeli alabilir”

Fiat Grizzly’nin, markanın C segmentindeki yeni nesil ürün stratejisinde önemli bir konuma yerleşmesi bekleniyor. Egea’nın Türkiye pazarında sedan ve hatchback gövde seçenekleriyle uzun yıllardır güçlü bir müşteri tabanı oluşturması, yeni modelin Fiat’ın Türkiye stratejisi açısından önemini artırıyor. Grizzly ile birlikte Fiat’ın C segmentinde SUV ağırlıklı yeni bir ürün yaklaşımına yönelmesi bekleniyor. Kamuflaj nedeniyle aracın nihai tasarım detayları tam olarak ortaya çıkmasa da Bursa’da görüntülenen prototipin arka bölümünde sportif ve coupe-SUV çizgilerini çağrıştıran tasarım unsurları öne çıkıyor. Yüksek omuz çizgisi, geniş arka bölüm ve kompakt SUV formu, modelin geleneksel sedan gövdesinden farklı bir karaktere sahip olacağına işaret ediyor.

“SUV Grizzly, Stellantis döneminin yeni yüzü”

Stellantis’in ortak platform stratejisiyle tasarlanan yeni Fiat Grizzly, modern SUV teknolojisi ve elektrikli altyapısıyla markanın dönüşümünü temsil ediyor. Stellantis grubu, bünyesindeki markaları (Fiat, Citroën, Peugeot, Opel) verimliliği artırmak adına ortak modüler platform stratejisi etrafında birleştiriyor. Bu sistemde otomobillerin motor, şanzıman ve şasi gibi temel mühendislik bileşenleri paylaşılıyor. Grizzly’nin tasarımında görülen benzerlikler bir tesadüf değil; grubun maliyetleri optimize etmek ve yeni nesil elektrikli (BEV) teknolojilere hızlı adaptasyon sağlamak için uyguladığı profesyonel bir mühendislik yaklaşımı olarak öne çıkıyor.

“Elektrifikasyon odağı öne çıkıyor”

Yeni modelin teknik altyapısında Stellantis Grubu tarafından kullanılan Smart Car platformunun tercih edilmesi bekleniyor. Bu altyapının farklı motor ve güç aktarma seçeneklerine olanak sağlaması, Grizzly’nin elektrikli dönüşüm sürecinde Fiat’ın önemli modellerinden biri olabileceği beklentisini güçlendiriyor. Modelin hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarla satışa sunulmasının planlandığı belirtiliyor. Böylece Fiat’ın yeni SUV modeli, içten yanmalı motorlardan elektrikli mobiliteye geçiş sürecindeki tüketicilere yönelik hibrit seçenek sunarken, tamamen elektrikli otomobil pazarındaki büyümeyi de hedefleyebilecek. Bu kapsamda Grizzly’nin yalnızca Fiat’ın ürün gamında Egea’nın yerini dolduracak yeni bir model olmanın ötesinde, markanın elektrifikasyon stratejisinde de kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.