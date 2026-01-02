16 yılın rallisini yapan bakır yeni yıla da yükselişle başladı

Bakır, 2026 yılının ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü. Kırmızı metal, 2025’i 2009’dan bu yana en güçlü yıllık kazancıyla kapatmasının ardından yeni yıla da artıda başladı.

Londra Metal Borsası’nda işlem gören bakır da bir önceki seansta yüzde 1,1 gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçti.

Bakır fiyatları 2025 genelinde yüzde 42 artış gösterdi. Bu yükselişte, Endonezya’dan Şili’ye ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşanan maden kazaları nedeniyle üretimin aksaması etkili oldu. Ayrıca gümrük tarifelerine ilişkin endişeler, ABD’ye yönelik sevkiyatların hızlanmasına yol açarak diğer bölgelerde arz sıkışıklığı yarattı.

Yıl sonuna doğru yaşanan güçlü ralliyle birlikte bakır, Londra Metal Borsası’nda işlem gören altı endüstriyel metal arasında en iyi performansı sergiledi ve art arda rekor seviyelere ulaştı. Metal, pazartesi günü 12.960 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra, Singapur saatiyle 10.45 itibarıyla yüzde 0,8 artışla ton başına 12.522,50 dolardan işlem gördü.

Aynı saatlerde nikel yüzde 0,8 yükselerek 16.780 dolara çıkarken, alüminyum 2.995 dolar seviyesinde yatay seyretti. Singapur’da demir cevheri vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 artışla ton başına 105,60 dolara yükseldi. Çin piyasaları resmî tatil nedeniyle kapalı bulunuyor.