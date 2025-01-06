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2025'te ham petrol fiyatları gerileyebilir!

ICICI Securities'in yaptığı değerlendirmeye göre, 2025'te ham petrol fiyatları talep endişeleri ve piyasa fazlası nedeniyle düşebilir.

Haber Merkezi
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2025'te ham petrol fiyatları gerileyebilir!
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ICICI Securities, 2025 yılına yönelik görünümünde, ham petrol fiyatlarının talep endişeleri ve OPEC+ üyelerinin üretim artışlarını ertelemesine rağmen, piyasanın fazlada kalacağı beklentileri nedeniyle daha da düşmesinin muhtemel olduğunu öngördü.

Aracı kurum, petrol üretimindeki büyümenin çoğunlukla OPEC dışı ülkelerden gelmesini bekliyor. OPEC, herhangi bir arz kesintisi durumunda bile piyasayı destekleyebilecek önemli miktarda yedek üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

ICICI'a göre, Donald Trump'ın ikinci dönemindeki olası ticaret gerginlikleri muhtemelen ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etki yaratacak ve petrol talebini olumsuz etkileyecek.

Şu sıralarda önümüzdeki ay için WTI ham petrol vadeli işlemleri %0,3 düşüşle 73,76$/varil seviyesinde, Brent vadeli işlemleri ise %0,3 düşüşle 76,28$/varil seviyesinde bulunuyor.

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