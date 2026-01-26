2026'da hızlı yükselmişti! Ünlü bankadan 2026 için kritik tahmin

Goldman Sachs Research, 2026'nın ilk yarısı için bakır fiyat tahminini artırdı; ancak ABD rafine bakır tarifeleri konusunda netlik sağlanmasının ardından yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatların düşeceğine inanmaya devam ediyor.

Temel senaryoya göre, yüzde 15’lik bir tarifenin 2026 ortasında açıklanması ve 2027’de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ancak açıklama ya da uygulamada yaşanabilecek olası bir gecikmenin, 2026 boyunca bakır fiyatlarının yönünü önemli ölçüde etkileyebileceği belirtiliyor.

"Yükselişin son aşamalarında olduğumuz çok muhtemel"

Goldman Sachs Research analisti Eoin Dinsmore, tarife belirsizliğinin sona ermesiyle yatırımcıların yeniden küresel arz fazlasına odaklanacağını ve bunun fiyatlar üzerinde baskı yaratacağını ifade etti. Dinsmore, "Bu yükselişin son aşamalarında olduğumuz çok muhtemel, ancak ABD ekonomik büyümesi, yapay zeka harcamaları ve ABD stoklamaları önümüzdeki aylarda destekleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor.13 bin doların üzerindeki fiyatın sürdürülmesini beklemiyoruz" dedi.

LME'de bakır fiyatları Kasım sonunda ton başına 11 bin doların altındayken, 6 Ocak’ta 13.387 dolarla rekor kırdı. Goldman Sachs, ilk çeyrekte fiyatların 13 bin dolar civarında destek bulmasını, yıl sonunda ise 11 bin dolara gerilemesini bekliyor.Goldman Sachs, bakırın adil değerini yaklaşık 11.500 dolar olarak hesaplıyor ve tarife kararının “fiyatlarda düzeltme için katalizör” olacağını öngörüyor.