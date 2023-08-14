7,3 milyar $'lık teklifi reddetti

US Steel Cleveland-Cliffs'in yaptığı satın alma teklifini reddetti.

Cleveland-Cliff, US Steel için 7,3 milyar dolar, hisse başına 17.50 dolar nakit ve 1,023 Cliffs hissesi değerinde bir satın alma teklifi sunmuştu. Ancak şirket, US Steel'in teklifi "mantıksız" olarak nitelendirerek reddettiğini söyledi.

Madencilik şirketi Cleveland-Cliffs'in CEO'su Lourenco Goncalves, "US Steel ile potansiyel bir işlem konusunda görüşmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz. İki ikonik Amerikan şirketinin birleşiminden doğacak değer potansiyeli ve rekabet gücünün olağanüstü olduğuna ikna oldum" dedi.

US Steel, işlerinin bir kısmı veya tamamı için çok sayıda istenmeyen teklif aldıktan sonra stratejik alternatifleri değerlendirmek üzere resmi bir inceleme başlattığını açıkladı.

CEO David Burritt yaptığı açıklamada, gözden geçirmenin, çelik üreticisinin belirli üretim varlıklarının satın alınmasından tüm şirket için değerlendirmeye kadar olduğunu kaydetti.