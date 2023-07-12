ABD enflasyonu soğurken petrol yükseldi

ABD enflasyon verilerinin dünyanın en büyük ekonomisindeki faiz artırımı döngüsünün nihayet soğumaya başladığını göstermesinin ardından Brent vadeli kontratları mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 80 doları aştı.

Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD tüketici fiyatlarının (TÜFE) haziran ayında mütevazı bir şekilde arttığını ve enflasyonun düşmeye devam etmesiyle son 28 ayda en düşük yıllık artışını kaydettiğini gösterdi.

Piyasalar Fed’den bir faiz artışı daha bekliyor. Ancak ABD'deki faiz artışı döngüsü muhtemelen zirveye ulaştı. Daha yüksek oranlar ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir ve petrol talebini azaltabilir.

"Pandemiden beri en düşük rakam"

ABD enflasyonunu Reuters’a değerlendiren Zaye Capital Markets Baş Yatırım Danışmanı Naeem Aslam, "Bu, pandemiden bu yana görülen en düşük rakam. Ancak bunun hala geçici bir durum olduğunu akılda tutmak önemli. Genel olarak, traderlar bu olayı daha renkli hale sokuyor" dedi.

Brent tipi ham petrolün varil fiyatları öğleden sonraki seansta 47 sent artışla 80,05 dolardan işlem görürken, ABD Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolü 56 sent artışla varil başına 75,39 dolar seviyelerindeydi.

City Index kıdemli finansal piyasalar analisti Fiona Cincotta, zayıflayan dolar, Çin teşvikleri ve ABD stok verilerine ilişkin iyimserliğin de olumlu havayı desteklediğini söyledi.

Bu arada, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) tahminleri piyasanın 2024 yılına kadar sıkılaşacağına işaret ediyor.