ABD ham petrol stokları 328 bin varil azaldı

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Aynı dönemde benzin stokları 1,07 milyon varil artarken, distilat stokları 2,79 milyon varil geriledi. Cushing teslimat merkezindeki ham petrol stokları ise 1,44 milyon varil azaldı.

Piyasanın odağı şimdi ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) çarşamba günü açıklayacağı resmi verilere çevrildi.

Wall Street Journal anketine katılan analistlerin ortalama beklentisine göre, ticari ham petrol stoklarının 1,6 milyon varil, benzin stoklarının 1,5 milyon varil, distilat stoklarının ise 300 bin varil azalması bekleniyor.