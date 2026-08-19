  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. ABD ham petrol stokları 328 bin varil azaldı
Takip Et

ABD ham petrol stokları 328 bin varil azaldı

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) haftalık verilerine göre, ABD'de ticari ham petrol stokları 14 Ağustos'ta sona eren haftada 328 bin varil azaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
ABD ham petrol stokları 328 bin varil azaldı
Takip Et

Aynı dönemde benzin stokları 1,07 milyon varil artarken, distilat stokları 2,79 milyon varil geriledi. Cushing teslimat merkezindeki ham petrol stokları ise 1,44 milyon varil azaldı.

Piyasanın odağı şimdi ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) çarşamba günü açıklayacağı resmi verilere çevrildi.

Wall Street Journal anketine katılan analistlerin ortalama beklentisine göre, ticari ham petrol stoklarının 1,6 milyon varil, benzin stoklarının 1,5 milyon varil, distilat stoklarının ise 300 bin varil azalması bekleniyor.

Küresel piyasalar tahvil satışları ve teknoloji hisselerindeki düşüşle geriliyorKüresel piyasalar tahvil satışları ve teknoloji hisselerindeki düşüşle geriliyorFinans

 