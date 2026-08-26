ABD ham petrol stokları 4,2 milyon varil arttı
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD'de ham petrol stokları 21 Ağustos ile sona eren haftada 4,2 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi stokların 1,86 milyon varil yükselmesi yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 328 bin varil azalmıştı.
Cushing teslimat merkezindeki ham petrol stokları ise haftalık bazda 1 milyon varil arttı. Önceki hafta Cushing stoklarında 1 milyon 438 bin varillik düşüş kaydedilmişti.
Benzin stokları beklentilerin üzerinde azaldı. API verilerine göre benzin stokları 3,2 milyon varil gerilerken, piyasa 1 milyon varillik düşüş bekliyordu. Bir önceki hafta benzin stokları 1 milyon 76 bin varil artmıştı.
Distilat stokları ise 500 bin varil azaldı. Beklenti 1 milyon 674 bin varillik düşüş yönündeydi. Önceki hafta distilat stokları 2 milyon 797 bin varil gerilemişti.
Veriler, ham petrol ve Cushing stoklarındaki artışın petrol fiyatları açısından baskı oluşturabilecek bir tabloya işaret ederken, benzin stoklarındaki güçlü düşüşün bu baskıyı kısmen dengelediğini gösterdi.