ABD ham petrol stokları 4,2 milyon varil arttı

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Cushing teslimat merkezindeki ham petrol stokları ise haftalık bazda 1 milyon varil arttı. Önceki hafta Cushing stoklarında 1 milyon 438 bin varillik düşüş kaydedilmişti.

Benzin stokları beklentilerin üzerinde azaldı. API verilerine göre benzin stokları 3,2 milyon varil gerilerken, piyasa 1 milyon varillik düşüş bekliyordu. Bir önceki hafta benzin stokları 1 milyon 76 bin varil artmıştı.

Distilat stokları ise 500 bin varil azaldı. Beklenti 1 milyon 674 bin varillik düşüş yönündeydi. Önceki hafta distilat stokları 2 milyon 797 bin varil gerilemişti.

Veriler, ham petrol ve Cushing stoklarındaki artışın petrol fiyatları açısından baskı oluşturabilecek bir tabloya işaret ederken, benzin stoklarındaki güçlü düşüşün bu baskıyı kısmen dengelediğini gösterdi.