ABD ham petrol stokları düştü, benzin stokları yükseldi

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) 30 Ocak haftasına ilişkin verilerine göre ABD’de ham petrol stokları 11,08 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi 256 bin varillik sınırlı bir düşüşe işaret ediyordu. Bir önceki hafta stoklar 247 bin varil gerilemişti.

Benzin stokları ise 4,74 milyon varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi 445 bin varil artış yönündeydi. Önceki hafta benzin stokları 415 bin varil düşmüştü.

Damıtılmış ürün stokları 4,81 milyon varil düşerek 3,49 milyon varillik beklentinin üzerinde bir gerileme gösterdi. Bir önceki hafta stoklar 2,01 milyon varil artmıştı.

Cushing, Oklahoma’daki ham petrol stokları aynı haftada 1,39 milyon varil düşüş kaydetti. Önceki hafta bu kalemde 92 bin varillik azalış görülmüştü.

Ham petrol ithalatı 0,553 milyon varil artarken, bir önceki dönemde 0,803 milyon varillik düşüş yaşanmıştı. Petrol ürünleri ithalatı ise 0,241 milyon varil arttı; önceki hafta bu kalemde 0,19 milyon varillik gerileme kaydedilmişti.

Rafineri ham petrol işleme miktarı 0,663 milyon varil azaldı. Isıtma yağı stokları 0,397 milyon varil azalırken, önceki dönemde 0,388 milyon varil artış kaydedilmişti.

Benzin stokları ise 4,736 milyon varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi 0,445 milyon varil artış yönündeydi. Önceki hafta benzin stokları 0,415 milyon varil düşmüştü.