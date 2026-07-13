ABD ile İran arasında artan gerilim sanayi metallerini baskılıyor

Haberde, çatışmaların enerji maliyetlerini yükseltebileceği ve Basra Körfezi'nden tedarikte uzun süreli aksamalara yol açabileceği endişelerinin enflasyon baskısını artırarak faiz artırımlarını tetikleyebileceği belirtildi. Yatırımcıların ise ABD Merkez Bankası'nın para politikası patikasına ilişkin ipuçları için bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini beklediği aktarıldı.

Bloomberg, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin durumuna ilişkin belirsizliğin sürdüğünü bildirdi. İran'ın bölgedeki ABD müttefiklerine yönelik misilleme amaçlı insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından pazartesi günü boğazdan geçen gemi trafiğinin neredeyse durma noktasına geldiği ifade edildi.

Haberde, ABD'nin stratejik su yolunda seyrüsefer serbestisini sağlamaya hazır olduğunu açıkladığı, İran'ın ise Hürmüz Boğazı'nın "ikinci bir duyuruya kadar" kapatıldığını bildirdiği kaydedildi.