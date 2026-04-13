ABD-İran görüşmelerinde başarısızlık aluminyumun yönünü belirsizleştirdi

Piyasalarda alüminyum fiyatları karışık bir seyir izledi; Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) alüminyum %0,24 düşüşle 24.565 yuan/ton seviyesine gerilerken, Londra Metal Borsası'nda (LME) ise %0,2 artışla 3.505,5 dolar/tondan işlem gördü.

ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alacağı yönündeki haberler, Orta Doğu'dan gelen alüminyum arzını etkileme potansiyeli taşırken, güçlenen dolar da baz metaller üzerindeki baskıyı artırarak dolar dışı yatırımcılar için metalleri daha pahalı hale getirdi.

Diğer metallere bakıldığında, Şangay bakır stoklardaki düşüşle %0,51 yükselirken, LME bakır %0,72 değer kaybetti. SHFE nikelde küçük bir değişim yaşanırken, LME nikel %0,21 düştü. Kurşun fiyatları hem SHFE'de %0,87 hem de LME'de %0,39 geriledi. Kalayda SHFE'de %1,92, LME'de ise %2,3 gibi önemli düşüşler kaydedildi. Çinko da SHFE'de %1,07, LME'de ise %0,6 azalışla günü tamamladı.