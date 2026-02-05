ABD-İran görüşmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

Petrol fiyatları güne başlarken düştü. ABD ve İran'ın cuma günü Umman'da görüşmeler yapma konusunda anlaşması, aralarındaki olası bir askeri çatışmanın ve bunun kilit Orta Doğu üretim bölgesinden arzı aksatma riskinin endişelerini hafifletti.

Brent vadeli işlemleri yüzde 1,97 düşüşle 68,09 dolar/varile geriledi.

Petrol fiyatları çarşamba günü yaklaşık yüzde 3 artmıştı. Medyada, ABD ve İran arasında cuma günü planlanan görüşmelerin çökebileceği öne sürülmüştü. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde her iki taraftan yetkililer, görüşülecek konuların henüz netleşmemiş olmasına rağmen, görüşmelerin cuma günü yapılacağını söyledi.

IG şirketinin piyasa analisti Tony Sycamore, fiyat dalgalanmalarının nedeni olarak görüşmeler etrafındaki belirsizliğe işaret etti. Fiyatların görüşmelerin çökme korkusuyla yükseldiğini ancak bu korkuların, "nükleer görüşmelerin yeniden başlayacağı haberleriyle yatıştığı" için şimdi hafiflediğini belirtti.