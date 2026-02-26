ABD-İran görüşmesiyle petrol düştü

Petrol fiyatları, ABD ile İran heyetlerinin Cenevre'de 3 saat süren toplantılarında arabulucuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi'nin ABD ve İran heyetleri arasında 'yaratıcı ve olumlu' fikir alışverişi yapıldı yönündeki değerlendirmelerinin de etkisiyle geriledi.

ING analistleri, "ABD-İran nükleer görüşmelerinin sonucu, petrol fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak" değerlendirmesinde bulundu. Analistler, yapıcı bir çözümün piyasada varile 10 dolara kadar fiyatlanan risk priminin kademeli olarak geri çekilmesine yol açabileceğini de ekledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, EIA verilerinin ABD ham petrol stoklarında 3 yılın en büyük artışının yaşandığına işaret etmesi de etkili oldu.

Brent ham petrolünde varil fiyatı yüzde 1,6 düşüşle 69,72 dolara gerilerken, Batı Teksas petrolü yüzde 2 düşüşle 645,11 dolara indib

Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) dün açıkladığı verilere göre geçen hafta ABD ham petrol stokları 16 milyon varil arttı.

Arz tarafında ise Suudi Arabistan'ın, olası bir ABD saldırısının Orta Doğu'dan petrol arzını sekteye uğratması ihtimaline karşı üretim ve ihracatını artırdığı bildirildi. OPEC+'ın Nisan ayında günlük 137.000 varillik üretim artışını değerlendirmesi de bekleniyor.