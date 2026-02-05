ABD kritik mineraller için fiyat tabanı sistemi kuracak

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 50'den fazla ülkenin katıldığı toplantıda, kritik minerallere erişimi artırmayı amaçlayan ABD'nin emtialar için fiyat tabanları oluşturan bir sistem kuracağını söyledi.

Vance, ABD'nin kritik mineraller için bir ticaret bloğu önerdiğini ve birçok ülkenin plana zaten imza attığını belirtti.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer da ABD'nin Meksika, Avrupa Birliği ve Japonya ile kritik mineraller için asgari fiyatlar uygulamak üzere planlar geliştirdiğini açıkladı.

Ortaklık arayışı

Trump yönetimi, 1 Temmuz'a kadar planlanan ABD-Meksika-Kanada ticaret anlaşması (USMCA) incelemesinin bir parçası olarak Meksika ile kritik mineraller konusunda bir ortaklık araştırıyor.

Greer, potansiyel ortaklığın "Kuzey Amerika kritik mineral tedarik zincirlerini kesintilere karşı savunmasız bırakan küresel piyasa bozulmalarını ele alacağını" söyledi.

Ticaret temsilciliği ofisindeki bir yetkili, ABD ve Meksika'nın kritik mineral ithalatı için fiyat tabanları uygulamanın yollarını araştıracağını ve bu asgari fiyatların diğer ülkelerle yapılan anlaşmalarda nasıl uygulanacağını tartışacağını söyledi.

AB ve Japonya ile çalışılıyor

Ayrıca ABD, fiyat tabanlarını da içerebilecek kritik mineraller konusunda stratejik bir ortaklık geliştirmek için AB ve Japonya ile çalışıyor. ABD ve AB, önümüzdeki 30 gün içinde kritik mineral tedarik zinciri güvenliği konusunda bir mutabakat muhtırası planlıyor.

Greer, AB ve Japonya ile iş birliğinin "dünyanın en büyük piyasa odaklı ekonomilerinin kritik minerallerde tercihli ticaret için yeni bir paradigma geliştirmeye kararlı olduğunun sinyalini verdiğini" söyledi.

ABD ve 27 üyeli AB, kritik minerallerin stoklanması konusunda bilgi paylaşımını da tartışacak ve madencilik, rafinaj ve işleme konusunda iş birliği yolları arayacak.

Meksika ile eylem planı oluşturuluyor

Meksika ile eylem planı, kritik minerallerin koordineli stoklanmasını ve bunların madenciliği, işlenmesi ve ticareti için ortak düzenlemeleri uygulamayı amaçlıyor. Plan ayrıca yatırım, jeolojik haritalama ve tedarik zinciri kesintilerine hızlı müdahaleler konusunda koordinasyon öngörüyor.

ABD ve Meksika, başlangıçta belirli bir kritik mineral grubuna odaklanmayı planlıyorlar. Odaklanılacak elementler daha sonraki bir tarihte belirlenecek.