ABD petrol stoklarında karışık tablo

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) 23 Ocak haftasına ilişkin verileri, ABD’de ham petrol ve petrol ürünleri stoklarında karışık bir tabloya işaret etti. Haftalık ham petrol işleme miktarı 15 bin varil azaldı. Önceki hafta bu kalemde 176 bin varillik düşüş kaydedilmişti.

Damıtılmış ürün stokları 2,01 milyon varil artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi 1,55 milyon varil düşüş yönündeydi. Önceki hafta stokları 33 bin varil gerilemişti.

Benzin stokları ise 415 bin varil azaldı. Beklenti 126 bin varil artış yönündeyken, önceki hafta benzin stokları 6,21 milyon varil yükselmişti.

Cushing, Oklahoma’daki ham petrol stokları 0,092 milyon varil geriledi. Bir önceki hafta Cushing stoklarında 1,202 milyon varillik artış yaşanmıştı. Isıtma yağı stokları ise 0,388 milyon varil artarken, önceki hafta 0,327 milyon varil azalma kaydedilmişti.