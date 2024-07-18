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ABD stoklarında düşüş petrol fiyatlarını yükseltti

ABD'de petrol stoklarının düşmesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti.

Haber Merkezi
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ABD stoklarında düşüş petrol fiyatlarını yükseltti
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Brent düne göre yüzde 0,41 artışla 85,43 dolardan işlem görürken, Batı Teksas petrolü de yüzde 0,62 artışla 83,36 dolar seviyesinde.

ABD'de stoklar geçen hafta 4,87 milyon varil azalarak şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Stoklar yılın bu döneminde tipik olarak azalırken, beş yıllık mevsimsel ortalamanın altında seyrediyor.

Petrol, OPEC+ arz kesintilerinin yardımıyla yüksek kalmaya devam ediyor.

Daha gevşek para politikasına yönelik beklentiler de hem risk varlıklarına yönelik iştahı artırarak hem de ABD dolarını zayıflatarak ham petrole destek oldu. Daha ucuz bir dolar, para birimi üzerinden fiyatlandırmada emtia alıcıları için daha cazip oluyor.

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