ABD ve AB yaptırımları arz endişesi yarattı, petrol fiyatları tırmandı

ABD ve AB'nin Rus petrol şirketlerine yaptırımları küresel petrol fiyatlarını yükseltiyor.

ABD ve Avrupa Birliği'nin Rus petrol şirketlerine yönelik açıkladıkları yeni yaptırımların yol açtığı arz endişeleri küresel petrol fiyatlarını yüzde 5'ten fazla yükseltti.

Rusya'nın ABD ve ABD'nin yaptırımlarına verdiği tepkiler, Medvedev'in Trump'ın kararlarına yönelik sert eleştirileri fiyatları yukarı çekti.

ICE'de Brent petrolü yüzde 5,18 artışla 65,83 dolara yükseldi. Batı Teksas petrolü 61,15 dolara kadar yükselişin ardından yüzde 4,2 artışla 60,97 dolardan işlem görüyor.

 

