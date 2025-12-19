ABD'de enflasyon beklentilerin altında açıklandı: Altın ve gümüş fiyatları düştü

Altın fiyatları cuma günü, ABD’de enflasyon verilerinin beklentilerin altında açıklanmasıyla geriledi. Enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altının cazibesi azalırken, doların güçlenmesi de fiyatlar üzerinde ek baskıya neden oldu.

Altın ve gümüşte düşüş

Spot altın, Asya işlemlerinde yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4 bin 319,07 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 kayıpla 4 bin 346,70 dolardan işlem gördü.

Spot gümüş ise yüzde 1 düşüşle 64,79 dolara indi. Gümüş, çarşamba günü 66,88 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Yılbaşından bu yana gümüş yüzde 125 değer kazanarak, yüzde 65 artış kaydeden altını açık ara geride bıraktı.

Gram altın ne kadar?

Ons altında yaşanan düşüşle birlikte gram altında da aşağı yönlü hareket yaşandı. Gram altın yüzde 0,2'lik düşüşle 5 bin 944 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dolar güçlendi

Dolar endeksi haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrederken, bu durum dolar cinsinden fiyatlanan değerli metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi. ABD'de tüketici fiyatları kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,7 artarak, Reuters anketine katılan ekonomistlerin yüzde 3,1'lik beklentisinin altında kaldı. Cnbc-e'de yer alan habere göre enflasyon artışı sınırlı kalsa da hanehalkları özellikle temel kalemlerdeki yüksek maliyetler nedeniyle alım gücü baskısı yaşıyor.

Fed faiz indirimine gidecek mi?

Zayıf gelen enflasyon verisi sonrasında vadeli işlemler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayı toplantısında faiz indirimine gitme ihtimalinin bir miktar arttığına işaret etti. Salı günü açıklanan verilerde ise ABD işsizlik oranının yüzde 4,6'ya yükselerek, Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması dikkat çekti. Fed, geçtiğimiz hafta bu yılın üçüncü ve son çeyrek puanlık faiz indirimini gerçekleştirmişti.

Faiz getirisi olmayan altın gibi varlıklar, genellikle düşük faiz ortamlarında destek buluyor.

Gözler PCE verisine çevrildi

Yatırımcıların gözüFed'in en çok önem verdiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi. Gün içinde açıklanacak veri, para politikasının seyrine dair yeni ipuçları sunabilir.

Fed başkanlığı kulisi ve diğer metallerde durum ne?

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın olası halefi olarak Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller ile görüştüğünü ve Waller’ı “harika” olarak nitelendirdiğini açıkladı. Waller ise daha önce yaptığı açıklamada, Fed’in faiz indirimleri için hâlâ alanı olduğunu ve merkez bankasının bağımsızlığını “kesinlikle” savunacağını söylemişti.

Diğer değerli metallerde ise karışık bir görünüm izlendi. Platin yüzde 0,5 artışla 1.924,59 dolara yükselerek 17 yılı aşkın sürenin zirvesine yakın seyrederken, paladyum yüzde 1,1 düşüşle 1.677,68 dolara geriledi.