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ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı
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ABD Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, ham çelik üretimi 17 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,1 azalarak 1 milyon 720 bin ton oldu.

Üretim geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,6 daha fazla oldu.

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 76,6 kapasite ile çalıştılar.

Çelik üretimi yılın ilk gününden verilerin açıklandığı tarihe kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 düşüşle 32 milyon 786 bin ton oldu. Bu dönemde kapasite kullanım oranı yüzde 75 olarak belirlendi.

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