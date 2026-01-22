ABD'de ham petrol stokları artmaya devam ediyor

Piyasa tahmini 1,7 milyon varillik bir artışa işaret ediyordu. Bir önceki haftada ham petrol stoklarındaki artış 5 milyon 278 bin milyon varil olarak kaydedilmişti.

Damıtılmış yakıt stokları 33 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 150 bin varil düşmesi yönündeydi. Bir önceki haftada stoklar 4 milyon 344 bin varil artış göstermişti.

Aynı dönemde benzin stokları 6,21 milyon varil yükseldi. Beklentiler artışın 2,5 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Önceki haftada benzin stokları 8 milyon 233 bin varil artmıştı.