ABD'de ham petrol stokları arttı

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18 Eylül haftasında ABD ham petrol stokları 1 milyon 786 bin varil arttı. Piyasa beklentisi stokların 563 bin varil azalması yönündeydi. Önceki hafta stoklarda 7 milyon 144 bin varillik artış kaydedilmişti.

Cushing teslimat merkezindeki ham petrol stokları ise 2 milyon 82 bin varil yükseldi. Bir önceki hafta Cushing stokları 246 bin varil azalmıştı.

Benzin ve damıtılmış ürün stokları geriledi

Benzin stokları 2 milyon 160 bin varil azalırken, beklenti 158 bin varillik artış yönündeydi. Önceki hafta benzin stokları 1 milyon 462 bin varil yükselmişti.

damıtılmış ürün stokları da 2 milyon 164 bin varil geriledi. Beklenti 459 bin varillik düşüş seviyesindeydi. Önceki hafta damıtılmış ürün stoklarında 1 milyon 607 bin varil artış görülmüştü.

Kalorifer yakıtı stokları ise 435 bin varil artarken, önceki hafta 28 bin varil düşmüştü.

Üretim ve ithalat geriledi

API verilerine göre ABD ham petrol üretimi haftalık bazda 527 bin varil/gün azalırken, önceki haftaki düşüş 115 bin varil/gün olmuştu.

Ham petrol ithalatı da 739 bin varil/gün geriledi. Bir önceki hafta ithalatta 45 bin varil/gün düşüş kaydedilmişti.

Rafine petrol ürünlerinde ise ABD'nin net ihracatı 373 bin varil/gün olarak gerçekleşti. Önceki hafta 307 bin varil/gün net ithalat yapılmıştı.