ABD’de ham petrol stokları beklentinin üzerinde arttı
Amerikan Petrol Enstitüsü, geçen haftaya yönelik açıkladığı petrol stok verilerine göre, ham petrol stokları piyasa beklentisinin çok üstünde artış gösterdi.
Amerikan Petrol Enstitüsü (API), 27 Şubat haftasına ilişkin haftalık petrol stok verilerini yayımladı. Verilere göre, ham petrol stokları 5 milyon 647 bin varil artarak piyasa beklentisi olan 2,2 milyon varillik artışın oldukça üzerinde gerçekleşti. Bir önceki hafta stoklar 11 milyon 427 bin varil artmıştı.
Benzin stoklarında 3 milyon 286 bin varil ile beklentilerin üzerinde bir düşüş yaşandı. Piyasa beklentisi 1 milyon varillik azalış yönündeydi. Geçtiğimiz hafta benzin stokları 1 milyon 535 bin varil gerilemişti.
Damıtılmış ürün stokları 516 bin varil artarak önceki haftadaki 2 milyon 771 binn varillik düşüşün ardından yükselişe geçti. Bu artış, 2 milyon 607 bin varil düşüş bekleyen piyasa tahminlerinin aksine gerçekleşti.
Cushing, Oklahoma'daki depolama merkezindeki stoklar da 1 milyon 54 bin varil yükseldi. Bu bölgedeki stoklar önceki hafta 1 milyon 792 bin varil artış kaydetmişti.