ABD’de ham petrol stokları beklentinin üzerinde arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), 27 Şubat haftasına ilişkin haftalık petrol stok verilerini yayımladı. Verilere göre, ham petrol stokları 5 milyon 647 bin varil artarak piyasa beklentisi olan 2,2 milyon varillik artışın oldukça üzerinde gerçekleşti. Bir önceki hafta stoklar 11 milyon 427 bin varil artmıştı.

Benzin stoklarında 3 milyon 286 bin varil ile beklentilerin üzerinde bir düşüş yaşandı. Piyasa beklentisi 1 milyon varillik azalış yönündeydi. Geçtiğimiz hafta benzin stokları 1 milyon 535 bin varil gerilemişti.

Damıtılmış ürün stokları 516 bin varil artarak önceki haftadaki 2 milyon 771 binn varillik düşüşün ardından yükselişe geçti. Bu artış, 2 milyon 607 bin varil düşüş bekleyen piyasa tahminlerinin aksine gerçekleşti.

Cushing, Oklahoma'daki depolama merkezindeki stoklar da 1 milyon 54 bin varil yükseldi. Bu bölgedeki stoklar önceki hafta 1 milyon 792 bin varil artış kaydetmişti.