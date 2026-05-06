ABD'de ham petrol stokları piyasa beklentisinin üzerinde azaldı

Piyasa beklentisi 2,75 milyon varillik düşüş yönündeydi. Bir önceki hafta stoklarda 1 milyon 793 bin varillik azalma kaydedilmişti.

Benzin stokları aynı dönemde 6 milyon 107 bin varil düşerken, piyasa beklentisi 1,706 milyon varillik azalış yönündeydi. Önceki hafta benzin stoklarında 8,472 milyon varillik düşüş görülmüştü.

Distile ürün stokları ise 4 milyon 642 bin varil azaldı. Beklenti 2,01 milyon varil düşüş, önceki veri ise 2,6 milyon varil azalış şeklindeydi.

Cushing ham petrol stokları 1 milyon 45 bin varil gerilerken, önceki hafta 82 bin varillik düşüş kaydedilmişti. Isıtma yağı stokları 473 bni varil azaldı. Bir önceki haftadaki düşüş 421 bin varil olmuştu.

Ham petrol ithalatı haftalık bazda 144 bin varil azalırken, petrol ürünleri ithalatı 265 bin varil arttı. Haftalık ham petrol işleme hacmi ise 41 bin varil yükseldi.