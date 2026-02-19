ABD'de ham petrol ve benzin stokları azaldı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, benzin stokları haftalık bazda 0,312 milyon varil azaldı. Bir önceki hafta benzin stokları 3,3 milyon varil artış göstermişti. Damıtılmış ürün stokları ise 1,567 milyon varil düşüş kaydetti. Önceki haftada bu kalemde 2 milyon varillik azalış açıklanmıştı.

Aynı dönemde Cushing ham petrol stokları 1,367 milyon varil geriledi. Önceki haftada Cushing stoklarında 1,4 milyon varil artış yaşanmıştı.

Isıtma yağı stokları 0,316 milyon varil arttı. Önceki haftada artış 0,262 milyon varil seviyesindeydi.

Ham petrol ithalatı 0,372 milyon varil azalırken, önceki haftada 0,268 milyon varil artış gerçekleşmişti. Petrol ürünleri ithalatı ise 0,018 milyon varil düşüş gösterdi. Bir önceki haftada bu kalemde 0,179 milyon varil azalış kaydedilmişti.

API verilerine göre, rafineri ham petrol işleme miktarı da 0,134 milyon varil arttı. Önceki haftada artış 0,141 milyon varil olmuştu.