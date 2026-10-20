ABD'de mısır fiyatları üç ayın en düşük seviyesine geriledi

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ABD'de mısır vadeli işlemleri, hasat baskısı ve ihracat talebindeki zayıflığın etkisiyle gerilemeye devam ediyor. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören en aktif mısır kontratı, 20 Ekim'de yüzde 0,5'e varan düşüş kaydederek 12 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Fiyatların üst üste altı işlem gününde gerilemesi, Mart 2025'ten bu yana görülen en uzun kayıp serisi oldu. Piyasada özellikle hasatla birlikte artan ürün arzı ve ihracat satışlarındaki yavaşlama yakından takip ediliyor.

İhracat satışlarında sert düşüş

ABD mısırına yönelik ihracat denetimleri, haftalık bazda yaklaşık yüzde 50 azalarak 672 bin 500 tona geriledi. Mevcut pazarlama yılının başından bu yana gerçekleşen toplam satışlar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 düştü.

İhracat talebindeki zayıflama, ABD'de hasadın ilerlemesiyle artan arzın fiyatlar üzerindeki etkisini güçlendiriyor. Alıcıların daha sınırlı talep göstermesi, piyasadaki satış baskısının devam etmesine neden oluyor.

Hasadın yüzde 44'ü tamamlandı

ABD'de mısır hasadının yüzde 44'ünün tamamlanması, piyasaya giren ürün miktarını artırıyor. Hasadın ilerlemesiyle birlikte arzın genişlemesi, talebin aynı hızda toparlanmaması nedeniyle fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Piyasa katılımcıları, hasadın ilerleyen haftalarda arz görünümünü nasıl değiştireceğini ve ihracat talebinin yeniden güçlenip güçlenmeyeceğini izliyor.

Fonlar mısırdaki uzun pozisyonlarını azaltıyor

Yatırım fonlarının mısır piyasasındaki pozisyonları da zayıflama gösterdi. Para yöneticilerinin mısırda tuttuğu net uzun pozisyon, 13 Ekim'de sona eren haftada son iki ayın en düşük seviyesine indi.

Fonların tahıl piyasasındaki uzun pozisyonlarını azaltmasında, fiyat görünümüne ilişkin beklentiler etkili oldu. Bu eğilim, mısır fiyatları üzerindeki satış baskısını artıran unsurlar arasında yer aldı. Öte yandan Karadeniz bölgesindeki tarımsal arz belirsizlikleri ve güçlü El Niño hava olayının üretim üzerindeki olası etkileri, küresel tahıl piyasalarında risk oluşturmaya devam ediyor.

Uzun vadeli üretim riskleri gündemde

Missouri Üniversitesi tarım ekonomisti Ben Brown, mısır, soya fasulyesi ve yumuşak kırmızı kışlık buğdayı kapsayan tahıl grubunda yatırımcıların yüksek uzun pozisyonlarını azaltmaya başladığını belirtti. Brown, kısa vadede mısır fiyatları üzerinde düşüş yönlü bir görünüm bulunduğunu ifade ederken uzun vadede, özellikle Güney Yarımküre'de üretimde yaşanabilecek gerilemelere dikkat çekti.

ABD'de hasadın ilerlemesi ve ihracat talebinin seyri kısa vadeli fiyat hareketlerinde belirleyici olurken küresel üretim koşulları ve hava olayları uzun vadeli görünüm açısından önemini koruyor.