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ABD’de petrol sondajında artış

ABD’de petrol arama faaliyetleri hız kazandı! Son bir haftada sondaj kulelerinin sayısı artarken, Brent ve WTI tipi ham petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Peki, bu yükseliş enerji piyasasına nasıl yansıyacak?

Haber Merkezi
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ABD’de petrol sondajında artış
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ABD’nin enerji sektöründe hareketlilik sürüyor. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes’un açıkladığı son verilere göre, ülkedeki aktif petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ocak - 7 Şubat haftasında 1 artarak 480’e yükseldi.

Ancak uzun vadeli tablo farklı bir eğilim gösteriyor. Son bir yılda ABD genelinde petrol sondaj kulelerinin sayısı toplamda 19 azaldı.

Petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor

Petrol fiyatları ise küresel piyasalarda dalgalı seyrini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 74,29 dolardan kapatırken, cuma günü 74,66 dolara yükseldi. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol de perşembe 70,61 dolarken, cuma günü 71 dolara çıktı.

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