ABD'de petrol stokları beklentilerin üzerinde artış gösterdi

Amerikan Petrol Enstitüsü’nden (API) yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 4,6 milyon varil azalan petrol stokları, 25 Nisan ile sona eren hafta 3,76milyon varil yukarı geldi. Analistler stoklarda 390 bin varil seviyesinde sınırlı bir artış bekliyorlardı.

Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 23 milyon varil arttığı hesaplandı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 1,0 milyon varil artışla 398,5 milyon varile ulaştı.

Benzin stoklarında üst üste üçüncü haftasında da aşağı geldi. Önceki hafta 2,18 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 3,14 milyon varil daha geriledi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %3 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste yedinci haftasında da aşağı geldi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 1,64 milyon varil düşüşün ardından, geçen hafta 2,52 milyon varil daha gerileme görüldü. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %13 altına geldi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları artış gösterdi. Bir önceki hafta 354 bin varil azalan Cushing petrol stokları, geçen hafta 674 bin varil arttı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında sınırlı bir artış bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 0,2 milyon varil artan petrol stoklarında, 25 Nisan ile sona eren haftada 0,1 milyon varil daha artış olacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,9 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,8 milyon varil düşüş olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %88,1 seviyesinden %88,5 seviyesine çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.