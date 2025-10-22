ABD'de petrol stokları beklentinin aksine azaldı

ABD Enerji Bakanlığı haftalık petrol stok verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, ham petrol stokları piyasa beklentisi olan 2,200 milyon varillik artışın aksine 0,961 milyon varil azaldı.

Benzin stokları ise 2,147 milyon varil düşüş gösterirken, bu veri için beklenti 0,950 milyon varil azalış yönündeydi.

Rafine ürün stokları 1,479 milyon varil geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 4,529 milyon varillik bir azalma olarak gerçekleşmişti.