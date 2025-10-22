  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. ABD'de petrol stokları beklentinin aksine azaldı
Takip Et

ABD'de petrol stokları beklentinin aksine azaldı

ABD Enerji Bakanlığı’nın açıkladığı ve beklentilerin aksine azalış gösteren stok verileri, enerji piyasalarında arz endişelerini artırdı. Ham petrol, benzin ve rafine ürün stoklarında yaşanan düşüş, talebin güçlü seyrettiğine işaret etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de petrol stokları beklentinin aksine azaldı
Takip Et

ABD Enerji Bakanlığı haftalık petrol stok verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, ham petrol stokları piyasa beklentisi olan 2,200 milyon varillik artışın aksine 0,961 milyon varil azaldı.

Benzin stokları ise 2,147 milyon varil düşüş gösterirken, bu veri için beklenti 0,950 milyon varil azalış yönündeydi.

Rafine ürün stokları 1,479 milyon varil geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 4,529 milyon varillik bir azalma olarak gerçekleşmişti.

 

Emtia Haberleri
Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Petrol fiyatları yükseldi
Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Petrol fiyatları yükseldi
Şanghay'da bakır zayıf Çin talebi ve güçlü dolar etkisiyle geriledi
Şanghay'da bakır zayıf Çin talebi ve güçlü dolar etkisiyle geriledi
LME’de çinko krizi: Spot fiyatlar 1997’den bu yana en yüksek seviyede!
LME’de çinko krizi: Spot fiyatlar 1997’den bu yana en yüksek seviyede!
Goldman Sachs’tan çarpıcı petrol fiyatı tahmini: Üç yılın dibine inebilir!
Goldman Sachs’tan çarpıcı petrol fiyatı tahmini: Üç yılın dibine inebilir!
Petrol fiyatları arz fazlası endişeleriyle geriledi
Petrol fiyatları arz fazlası endişeleriyle geriledi
Rusya'nın Hindistan’a petrol sevkiyatı devam ediyor
Rusya'nın Hindistan’a petrol sevkiyatı devam ediyor