ABD’de petrol stokları geçen hafta artış gösterdi

ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan haftalık verilere göre, 19 Aralık ile sona eren haftada ham petrol ve petrol ürünleri stoklarında artış kaydedildi. Ham petrol stokları 2,39 milyon varil yükselirken, bir önceki hafta 9,32 milyon varillik düşüş yaşanmıştı.

Petrol ürünleri tarafında da yükselişler dikkat çekti. Benzin stokları 1,09 milyon varil arttı. Önceki hafta artış 4,84 milyon varil seviyesindeydi. Damıtılmış yakıt stokları 685 bin varil yükselirken, bir önceki haftada 2,51 milyon varillik artış açıklanmıştı.

Isıtma yağı stokları 0,369 milyon varil artış gösterdi; önceki hafta bu kalemde 0,435 milyon varillik düşüş yaşanmıştı.

Cushing, Oklahoma’daki ham petrol stokları aynı dönemde 596 bin varil arttı. Önceki haftada bu kalemde 510 milyon varillik azalış görülmüştü.

Ham petrol ithalatı 0,361 milyon varil artarken, önceki hafta 0,225 milyon varillik düşüş kaydedilmişti.

Petrol ürünleri ithalatı 0,121 milyon varil artarken, önceki haftadaki artış 0,55 milyon varil olmuştu. Rafineri ham petrol işleme miktarı ise 0,057 milyon varil geriledi. Bir önceki hafta bu düşüş 0,071 milyon varil olarak kaydedilmişti.