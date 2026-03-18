ABD'de petrol stokları güçlü artış gösterdi

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) 13 Mart haftasına ilişkin verileri, ham petrol stoklarında güçlü artışa işaret etti. Stoklar 6 milyon 556 bin varil yükselerek beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Önceki hafta stoklar 1 milyon 678 bin varil düşmüştü.

Benzin stokları ise 4,56 milyon varil azaldı. Bu rakam, 1 milyon 815 bin varillik düşüş beklentisinin ve önceki haftadaki 1 milyon 838 bin varillik azalışın üzerinde geldi.

Damıtılmış ürün stokları 1 milyon 394 bin varil gerileyerek tahmin edilen 1 milyon 721 bin varillik düşüşten daha sınırlı bir azalış kaydetti.

Cushing teslim noktasındaki ham petrol stokları 813 bin varil yükselirken, önceki hafta 370 bin varil düşüş kaydedilmişti.