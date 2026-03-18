ABD'de petrol stokları güçlü artış gösterdi
ABD’de ham petrol stokları beklentiyi aşarak sert yükselirken, benzin stoklarındaki güçlü düşüş talep görünümünün canlı kaldığına işaret etti.
Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) 13 Mart haftasına ilişkin verileri, ham petrol stoklarında güçlü artışa işaret etti. Stoklar 6 milyon 556 bin varil yükselerek beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Önceki hafta stoklar 1 milyon 678 bin varil düşmüştü.
Benzin stokları ise 4,56 milyon varil azaldı. Bu rakam, 1 milyon 815 bin varillik düşüş beklentisinin ve önceki haftadaki 1 milyon 838 bin varillik azalışın üzerinde geldi.
Damıtılmış ürün stokları 1 milyon 394 bin varil gerileyerek tahmin edilen 1 milyon 721 bin varillik düşüşten daha sınırlı bir azalış kaydetti.
Cushing teslim noktasındaki ham petrol stokları 813 bin varil yükselirken, önceki hafta 370 bin varil düşüş kaydedilmişti.