ABD’de petrol stokları karışık sinyal verdi

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD'de geçen hafta ham petrol ve damıtılmış ürün stokları arttı, benzin stokları azaldı.

7 Kasım'da sona eren haftada ham petrol stokları 1,3 milyon varil arttı. Önceki hafta 6,5 milyon varil artış yaşanmıştı.

Aynı dönemde benzin stokları 1 milyon 385 bin varil azalırken, damıtılmış ürün stoklarında 944 bin varillik artış yaşandı.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) petrol stok verilerini bugün TSİ 18:30'da açıklayacak.

EIA'nın ham petrol stoklarında 400 bin varil artış, benzin stoklarında 2 milyon varil ve damıtılmış ürün stoklarında 1,5 milyon varil düşüş açıklaması bekleniyor.