ABD’de petrol stokları karışık sinyal verdi

ABD'de ham petrol ve damıtılmış ürün stokları artarken, benzin stokları azaldı.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD'de geçen hafta ham petrol ve damıtılmış ürün stokları arttı, benzin stokları azaldı.

7 Kasım'da sona eren haftada ham petrol stokları 1,3 milyon varil arttı. Önceki hafta 6,5 milyon varil artış yaşanmıştı.

Aynı dönemde benzin stokları 1 milyon 385 bin varil azalırken, damıtılmış ürün stoklarında 944 bin varillik artış yaşandı.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) petrol stok verilerini bugün TSİ 18:30'da açıklayacak.

EIA'nın ham petrol stoklarında 400 bin varil artış, benzin stoklarında 2 milyon varil ve damıtılmış ürün stoklarında 1,5 milyon varil düşüş açıklaması bekleniyor.

