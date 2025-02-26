ABD’de petrol stoklarının yükselişi 5 haftada sonlandı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) petrol stokları, üst üste beş haftalık yükseliş serisini sonlandırdı ve piyasaların beklemediği bir şekilde sınırlı da olsa geriledi.

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 3,34 milyon varil artan petrol stokları, 21 Şubat ile sona eren hafta 640 bin varil aşağı geldi. Piyasa beklentisi stoklarda 2,3 milyon varil artış olacağı yönündeydi.

Bu, ABD ham petrol stoklarında önceki beş haftada yaşanan 21,3 milyon varillik artışın sadece küçük bir kısmını telafi etti.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 395,3 milyon varil olarak kaldığını gösterdi.

API benzin stokları üst üste ikinci haftasında da arttı. Önceki hafta 2,83 milyon varil artan stoklara, geçen hafta 537 bin varil daha eklendi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 1 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları da üst üste ikinci haftasında yukarı geldi. Stoklar önceki hafta yaşanan 2,7 milyon varil artışın ardından, geçen hafta 1,1 milyon varil daha artış gösterdi. Bu artışla birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yüzde 12 altına geldi.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında artış bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 4,6 milyon varil artan petrol stoklarında, 21 Şubat ile sona eren haftada 1,7 milyon varil daha artış olacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,6 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,2 milyon varil düşüş olacağı yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 84,9 seviyesinden yüzde 84,6 seviyesine ineceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.