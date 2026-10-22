ABD'de rekor mısır arzı fiyatları baskılıyor: Vadeli kontratlar dip seviyelerde

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Mısır vadeli kontratları sınırlı yükselişle son iki ayın en düşük seviyelerine yakın işlem görüyor. Chicago Ticaret Borsası'nda (CBOT) işlem gören mısır vadeli kontratları %0,13 artışla kile başına 463,87 sente yükseldi. Kontrat aylık bazda %12,31 değer kaybederken, yıllık bazda %8,38 artış kaydetti.

ABD'de ihracat denetimleri Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyede

ABD'nin 15 Ekim'de sona eren haftadaki mısır ihracat denetim miktarı haftalık bazda yaklaşık %49 azalışla 672 bin 475 tona geriledi.

Haftalık denetim miktarı Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi. 2026/27 pazarlama dönemindeki toplam sevkiyatlar da geçen yılın aynı döneminin %2,3 altında gerçekleşti.

Hasat oranı %44'e ulaştı, USDA'dan rekor üretim tahmini

ABD'de mısır hasadında tamamlanma oranı 18 Ekim itibarıyla %44'e yükseldi. Önceki hafta oran %33 seviyesindeydi. Orta Batı'da öngörülen kuru hava koşullarının hasat faaliyetlerini hızlandırması bekleniyor.

ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) ekim ayı tahminlerinde mısır üretiminin 16,03 milyar kileyle rekor seviyeye ulaşması, dönem sonu stoklarının ise 1,849 milyar kile olması öngörülüyor. Rekor üretim beklentisi ve hasattaki ilerleme, mısır fiyatları üzerinde arz yönlü baskıyı artırıyor.

AB ithalatı %40 arttı, Ukrayna ihracat tahminini düşürdü

Avrupa Komisyonu verilerine göre 1 Temmuz'da başlayan pazarlama döneminden bu yana Avrupa Birliği'nin mısır ithalatı %40 artış gösterdi.

Tarım piyasaları danışmanlık şirketi SovEcon, Ukrayna'nın 2026/27 dönemine ilişkin mısır ihracat tahminini aşağı yönlü revize etti. İthalat talebindeki artış ve Ukrayna'nın ihracat görünümündeki zayıflama, ABD kaynaklı arz baskısına karşı fiyatları destekleyen unsurlar olarak öne çıkıyor.