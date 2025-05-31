ABD’de sondaj kule sayısı 5 haftadır geriliyor

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısında üst üste beşinci haftada da düşüş yaşandı.

Baker Hughes tarafından ForInvest Haber ile paylaşılan rapora göre, petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 30 Mayıs ile sona eren haftada 3 adet azalarak 563 seviyesine indi.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 37 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 461, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet artışla 99 ve iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 3 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 548'i karada 13'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet azalarak 112 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 2 adet düşüşle 69 olurken, doğal gaz kule sayısı değişmedi ve 43 olarak açıklandı.

Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 9 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 5 adet düşüşle 675 adede geldi.