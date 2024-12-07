ABD'de sondaj kule sayısı artış gösterdi

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, önceki 6 hafta toplamda 3 adet azalan petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 6 Aralık ile sona eren dönemde 7 adet artış gösterdi ve 589 seviyesine çıktı.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 37 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 5 adet artışla 482, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet artışla 102 olurken, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 5 olarak kaldı.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 572'si karada, 15'i açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 11 adet azalarak 194 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 10 adet azalarak 124 olurken, doğal gaz kule sayısı değişmeyerek 70,. İki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kule sayısı 1 olarak kaldı.

Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet artışla 13 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 4 adet azalarak 783 oldu.