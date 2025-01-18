ABD'de sondaj kule sayısı bir ay sonra ilk kez geriledi

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 17 Ocak 2025 ile sona eren haftada 4 adet azalarak 580 oldu. Kule sayısında bir önceki hafta da 5 adet düşüş yaşanmıştı.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 40 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 478, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 98, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 564'ü karada, 14'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi’nde değişim

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 13 adet artarak 229 seviyesine çıktı. Ülkede petrol kule sayısı 12 adet artışla 156 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artarak 73 oldu.

Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 9 adet artarak 809 adede geldi.