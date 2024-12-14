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ABD'de sondaj kule sayısı değişmedi

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı geride kalan haftada bir değişiklik göstermedi.

Haber Merkezi
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ABD'de sondaj kule sayısı değişmedi
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Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki hafta 589 adet olan petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 13 Aralık ile sona eren haftada da aynı kaldı.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 34 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı değişmeyerek 482, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet artarak 103, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 1 adet azalarak 4 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 573'ü karada, 14'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 3 adet azalarak 191 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 4 adet azalarak 120 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artarak 71 oldu.

Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 3 adet azalarak 780 adede geldi.

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