ABD'de sondaj kule sayısı değişmedi

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 14 Mart ile sona eren haftada 592 seviyesinde kaldı

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 37 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 1 adet artarak 487, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 100 ve iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 5 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 576'sı karada, 14'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 35 adet azalarak 199 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 31 adet düşüşle 139 olurken, doğal gaz kule sayısı 4 adet düşüşle 60 oldu.

Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 35 adet azalarak 791 adede geldi.