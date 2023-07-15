ABD’de sondaj kule sayısı düştü

ABD'de sondaj kule sayısı, bir haftalık yükselişin ardından yönünü yeniden aşağı yöne çevirdi.

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, 14 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 5 adet düşüşle 675 adede geldi. Kule sayıları önceki hafta 9 haftalık düşüşün ardından ilk kez artış göstermişti. Sondaj kule sayısında geçen yılın aynı dönemine göre 81 adet azaldı.

Petrol sondaj kule sayısı geçen hafta 3 adet düşüşle 537 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 1353adet seviyesine indi. İki ürün için de ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 5 adet olarak kaldı.

Geleceğe dönük üretimi için öncü gösterge olarak kabul edilen sondaj kulelerinin 652 adedi karada, 18 adedi açık sularda, 5 adedi ise iç sularda yer aldı. Önceki haftaya göre karada bulunan sondaj kule sayısı 5 adet, açık sularda bulunan sondaj kule sayısı 1 azalırken, iç sulardaki kule sayısı 1 adet arttı.

En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 8 adet düşüşle 329 adet olurken, diğer büyük merkezlerden New Mexico'da 2 adet artışla 113 adet seviyesine geldi.

Teksas ve New Meksico üretim merkezlerini içine alan en büyük enerji havzası olan Permian bölgesinde kule sayısı 5 adet düşüşle 337 adet seviyesine geriledi.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 12 adet artışla 187 adet oldu.

Ülkede petrol kule sayısı 3 adet artışla 114 adet, doğal gaz kule sayısı 9 adet artışla 73 adet olarak açıklandı.

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 18 adet olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 7 adet artışla 862 adede çıktı.