ABD'de sondaj kule sayısı sınırlı da olsa arttı

Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 21 Mart ile sona eren haftada 1 adet artışla 593 seviyesine çıktı.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 31 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 486, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet artarak 102 ve iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 5 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 576'sı karada, 14'ü açık sularda, 3'ü iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 19 adet azalarak 180 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 21 adet düşüşle 118 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artışla 61 oldu.

Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 18 adet azalarak 773 adede geldi.