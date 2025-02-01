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ABD'de sondaj kule sayısı üç hafta sonra ilk kez arttı

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısında üst üste üç haftalık düşüş sona erdi ve geride kalan haftada artış yaşandı.

Haber Merkezi
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ABD'de sondaj kule sayısı üç hafta sonra ilk kez arttı
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Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 31 Ocak ile sona eren haftada 6 adet artarak 582 oldu.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 37 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 7 adet artışla 479, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 98, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 5 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 567'si karada, 13'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

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Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 13 adet artarak 258 seviyesine çıktı. Ülkede petrol kule sayısı 12 adet artışla 186 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet artarak 72 oldu.

Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 11 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 19 adet artarak 840 adede geldi.

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