ABD'de sondaj kule sayısı üç haftalık düşüşün ardından sınırlı da olsa arttı
ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı üst üste üç haftalık düşüşün ardından, sınırlı da olsa artış gösterdi.
Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, bir önceki hafta 2 adet azalan petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 11 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde 1 adet artarak 586 oldu.
Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 36 adet daha aşağıda bulunuyor.
Petrol sondaj kule sayısı 2 adet artışla 481 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 101 seviyesine indi. İki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 olarak belirlendi.
Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 567'si karada, 18'i açık sularda, 1'i iç denizlerde yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 1 adet artarken, açık sularda değişmedi.
Kanada ve Meksika Körfezi
Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 4 adet azalarak 219 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 3 adet düşüşle 154 olurken, doğal gaz kule sayısı 2 adet artışla 65, ortak kule sayısı 3 adet düşüşle 0 oldu.
Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 16 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 3 adet azalarak 805 seviyesine geldi.